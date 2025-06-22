إلغاء مران بورتو الرئيسي قبل مواجهة الأهلي لسوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

أعلن الإعلامي أحمد حسن، أنه تم إلغاء المران الرئيس لفريق بورتو البرتغالي، قبل مواجهة الأهلي؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيس بوك”: "إلغاء مران بورتو الرئيسي قبل مواجهة الأهلي بسبب سوء الأحوال الجوية، والفريق اكتفى بخوض فقرات بدنية في صالة مغلقة بجانب الملعب".

في سياق متصل، ويواصل النادي الأهلي استعداداته الحاسمة لخوض مواجهة مصيرية أمام بورتو البرتغالي، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

وتُقام المباراة المرتقبة فجر الثلاثاء المقبل، الموافق 24 يونيو 2025، على استاد "ميت لايف" في ولاية نيو جيرسي، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء لا بديل فيه للمارد الأحمر عن الفوز إذا ما أراد الإبقاء على آماله في التأهل للدور التالي.

موقف الأهلي وبورتو قبل الجولة الأخيرة

الأهلي يدخل اللقاء وهو في موقف لا يُحسد عليه، بعد أن جمع نقطة واحدة فقط من مباراتين، إذ تعادل سلبيًا في الجولة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي، قبل أن يتلقى خسارة موجعة على يد بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، ليقبع في ذيل ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف خلف بورتو الذي يمتلك نفس الرصيد.