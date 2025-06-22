سعد سمير: أتمنى أن يفوز الأهلي أداءا ونتيجة خلال لقاءه أمام بورتو

أكد سعد سمير، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، أنه أتوقع أن يفوز النادي الأهلي في لقاء بورتو البرتغالي في ختام مباريات المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال سعد سمير، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه أتمنى أن يفوز الأهلي أداءات ونتيجة، معلقا “أتمنى أن يكون المكسب يرضي الجمهور”

كشف سعد سمير، مدافع سيراميكا كليوباترا ولاعب الأهلي السابق، عن كواليس حديث جمعه مؤخرًا مع محمود حسن “تريزيجيه” جناح الأهلي، عقب إهداره ركلة جزاء خلال مواجهة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025.

وقال سعد سمير، في تصريحات تلفزيونية، إنه تواصل مع تريزيجيه بعد المباراة، مؤكدًا أن اللاعب كان يشعر بغضب شديد بسبب عدم استغلال الفرصة، إلى جانب عدم تحقيق الفوز في أول مباراتين أمام إنتر ميامي وبالميراس.

وأضاف سمير: “تريزيجيه زعلان جدًا من النتيجة، لكنه مركز تمامًا على المباريات الجاية. هو مش بس لاعب كبير بإمكانيات عالية، لكن كمان إنسان نضيف وبيحب النادي بصدق، وده سبب رجوعه من أوروبا للأهلي”.

كان الأهلي قد خسر مباراته الثانية في كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي بنتيجة 2‑0، في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس على ملعب “ميتلايف”، ليبقى الفريق دون نقاط في المجموعة قبل الجولة الأخيرة.