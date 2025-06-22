زيزو: جمهور الأهلي عنده حق يزعل مننا.. وسنقاتل لإسعاده

أعرب أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، عن حزنه بعد الخسارة الأخيرة أمام بالميراس البرازيلي، مؤكدًا أن الفريق سيقاتل في مباراته المقبلة أمام بورتو البرتغالي للحفاظ على آماله في التأهل.

وقال زيزو، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “MBC مصر ”: “من حق جماهير الأهلي أن تحزن، مواجهة بالميراس كانت صعبة، لكننا لا زلنا نمتلك فرصة وسنقاتل بكل ما لدينا لتحقيق الفوز أمام بورتو والتأهل للدور التالي”.

وأضاف: “كرة القدم لا تعترف إلا بالتركيز والتفاصيل الصغيرة، واستقبلنا هدفًا من خطأ بسيط، الآن علينا أن نستعد جيدًا، ونضاعف مجهودنا في المباراة القادمة”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “وعد من اللاعبين، سنقدم كل ما نملك، 200% من طاقتنا، من أجل التأهل وإسعاد جماهير الأهلي”.