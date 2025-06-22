إسلام صادق: الأهلي الوحيد في مصر الذي يدفع راتب شهري لـ 2 مدربين

كشف الناقد الرياضي إسلام صادق عن دفع النادي الأهلي راتب شهري لأثنين مدربين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إسلام صادق :"هل تعلم أن الأهلي هو النادي الوحيد في مصر الذي يدفع راتب شهري لإثنين مدربين في وقت واحد.. "كولر" قيمة جدولة الشرط الجزائي عن رحيله بعد وداع دوري الأبطال..و"ريبيرو" المدير الفني الحالى؟!".



نجح بالميراس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة بعد هجمة مرتدة.

تقدم بالميراس في الدقيقة 49 علي الأهلي بهدف عكسي أحرزه وسام أبو علي في بالخطأ في مرماه.

وسجل وسام أبو علي الهدف الأول لصالح نادي بالميراس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، بعد رأسية سكنت شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.