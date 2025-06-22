مباراة الحسم.. موعد مواجهة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية

تعرض فريق الأهلي للهزيمة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين في اطار منافسات الجولة الثانية بكأس العالم للأندية، بينما فاز إنتر ميامي على بورتو في نفس الجولة بهدفين مقابل هدف.

وتُحسم هوية المتأهلين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ويبقى أمل الأهلي قائماً في التأهل للدور التالي بشرط تحقيق الفوز على بورتو وانتظار نتائج اللقاء الآخر في المجموعة.

موعد مباراة الأهلي وبورتو

وتقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز إنتر ميامي

بالميراس (4 نقاط / +2 أهداف)

إنتر ميامي (4 نقاط / +1 هدف)

بورتو (نقطة واحدة / -1 هدف)

الأهلي (نقطة واحدة / -2 هدف)