مصر تستضيف البطولة العربية للتنس للناشئين والناشئات تحت 12 سنة

تحتضن القاهرة البطولة العربية للتنس للناشئين والناشئات تحت 12 سنة لعام 2025 والتي ينظمها الاتحاد المصري للتنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعي تحت إشراف الاتحاد العربي للتنس برئاسة الشيخ أحمد الجابر الصباح خلال الفترة من 22 يونيو وحتى 26 يونيو الجاري.

ويشارك فى البطولة 7 دول وهم تونس الجزائر لبنان السعودية البحرين العراق مصر، يمثلهم ما يقرب من 50 لاعب ولاعبة.



وأقيمت قرعة البطولة العربية للتنس يوم السبت الساعة السابعة مساءً فى نادي جراند بلازا بحضور مسؤولي الاتحاد العربي والمصري للتنس وإداريين ومدربين الفرق المشاركة، وتم الاتفاق على بداية منافسات البطولة الأحد من الساعة التاسعة صباحاً.

وتشارك فى منافسات الناشئات 5 فرق والتي ستقام مبارياتها بنظام المجموعة الواحدة بينما يشارك فى منافسات الناشئين 8 فرق يتم تقسيمهم على مجموعتين وتقام مباريات الناشئين بنظام الدور الواحد على أن يتم تصعيد الاول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي فيما تقام مباريات الثالث والرابع من كل مجموعة لتحديد باقي المراكز من المركز الخامس وحتى المركز الثامن.

وصرح المهندس وليد سامي سكرتير عام الاتحاد العربي والمصري للتنس بأن القرعة جاءت متوازنة فى منافسات الناشئين حيث أسفرت عن وقوع فريق المنتخب المصري أ مع فريق منتخب الجزائر المرشح الثاني فى البطولة بناءً على نتائج البطولة العربية السابقة.

بينما جاءت قرعة الفريق المصري ب ناشئين مع فريق تونس المرشح الأول فى البطولة بناءً على نتائج البطولة العربية السابقة.ويولي الاتحاد العربي للتنس أهمية كبيرة لهذه الفئة العمرية لزيادة قاعدة الممارسين لرياضة التنس والاهتمام بالنواة الأولى التى يتم تدريبها لتنافس فى المحافل الدولية.