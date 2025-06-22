ريبيرو يطلب ضم مدافعين جدد للأهلي.. مرعي والجزار الأقرب

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن ريبيرو مدرب النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"مصدر في الأهلي: ريبيرو طلب ضم مدافعين جدد للفريق وياسين مرعي وعمرو الجزار الأقرب لدعم صفوف الفريق".

ويحضر خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم المؤتمر الصحفي لمباراة بورتو البرتغالي ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

ويعقد المؤتمر الصحفي للمدير الفني للأهلي في تمام الساعة 2.45 ظهرًا بتوقيت أمريكا، 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف الذي يحتضن المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت مصر، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.