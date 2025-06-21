خسر بشرف..إسلام صادق يعلق على مباراة صن داونز

علق الناقد الرياضي إسلام صادق على خسارة صن داونز أمام بوروسيا دورتموند عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إسلام صادق :"“صن داونز “الذي لم يبرم صفقات بملايين الدولارات ..ولم تشهد تغطيته الإعلامية صخب ولا ضجيج خسر بشرف من بوروسيا دورتموند 3-4 ..وسجل في البطولة 4 أهداف وحقق فوزا على "أولسان هيونداي الكوري"بهدف مقابل لاشيء!".

فاز فريق بوروسيا دورتموند الألماني، على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بنتيجة 4-3، على ملعب "TQL" بالولايات المتحدة، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل أهداف دورتموند، كل من فيليكس نميشا، وسيرهو جراسي، وجوب بيلينجهام، وخوليسو “هدف في مرماه” في الدقائق 16 و34 و45 و60، بينما سجل أهداف صن داونز كل من لوكاس ريبيرو، وإكرام راينرز، وليبو موهيبا في الدقائق 11 و62 و90 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة تصدر دورتموند ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، توقف رصيد صن داونز عند النقطة 3 بالمركز الثاني.

وشهدت أحداث الشوط الأول من مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني وصن داونز الجنوب إفريقي واقعة مثيرة بسبب الظروف الجوية، وذلك على ملعب "TQL" بالولايات المتحدة، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشهدت المباراة جلوس اللاعبين البدلاء لفريق بوروسيا دورتموند الألماني في غرفة الملابس لمتابعة أحداث الشوط الأول؛ نظرا لشدة حرارة الجو في ملعب المباراة، وعدم وجود تغطية فوق اللاعبين من الشمس.