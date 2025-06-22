إعلامي: ريبيرو استنزف لاعبي الأهلي تكتيكيا.. وبورتو ليس في أفضل حالاته

تحدث الإعلامي كريم رمزي عن مباراة الأهلي وبورتو المقبلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال كريم رمزي، في تصريحات لبرنامج “لعبة والتانية” على راديو ميجا إف إم: “بورتو ليس في أفضل حالاته، ولكن الأهلي يقدر يكسب بورتو، والأهلي لا بد أن يحسن صورته في كاس العالم للأندية بفوز على فريق بورتو”.

وأضاف: “ريبيرو يبدو أن لديه أفكارا خططية معينة ويسعى إلى تطبيقها، وهناك لاعبون شاركوا في أول مباراتين بدون معرفة أدوارهم ومش مطلوب من ريبيرو السيطرة طوال الوقت على اللاعبين، هناك مدير رياضي وهذه أدواره”.

وتابع: “أرى أن لاعبي الأهلي قدموا المطلوب منهم في أول مباراتين، وريبيرو أرهق لاعبي الأهلي بدنيا وتكتيكيا، ومحمد هاني تم استنزافه بدنيا أمام بالميراس، وهو أكثر لاعبي الأهلي قدم مجهودا بدنيا في أول مباراتين للأهلي”.

وواصل: “فرص الأهلي ما زالت قائمة في مونديال الأندية، وبالنسبة لي فوز الأهلي على فريق أوروبي له مزايا خاصة، لا سيما أنه سيكون أول مرة في تاريخ الأهلي أن يحقق الفوز على فريق أوروبي”.