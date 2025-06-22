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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: ريبيرو استنزف لاعبي الأهلي تكتيكيا.. وبورتو ليس في أفضل حالاته

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

تحدث الإعلامي كريم رمزي، على مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي المقبلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للاندية

وقال كريم رمزي في تصريحاته لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: بورتو ليس في افضل حالاته، والاهلي يقدر يكسب بورتو، والأهلي لابد ان يحسن صورته في كاس العالم للاندية بفوز على فريق بورتو.

وأضاف: ريبيرو يبدو ان لديه افكار خططية معينة ويسعى إلى تطبيقها، وهناك لاعبين شاركوا في اول مباراتين بدون معرفة ادوارهم ومش مطلوب من ريبيرو السيطرة طوال الوقت على اللاعبين هناك مدير رياضي وهذه أدواره .

وتابع: ارى ان لاعبي الاهلي قدموا المطلوب منهم في اول مباراتين، وريبيرو أرهق لاعبي الاهلي بدنيا وتكتيكيا، ومحمد هاني تم استنزافه بدنيا امام بالميراس وهو اكثر لاعبي الاهلي بذلا للمجهود البدني في اول مباراتين للاهلي.

وواصل: فرص الاهلي مازالت قائمة في مونديال الاندية، وبالنسبالي فوز الاهلي على فريق اوروبي له مزايا خاصة، لا سيما انه سيكون أول مرة في تاريخ الأهلي أن يحقق الفوز على فريق أوروبي.

الاهلي ريبيرو كاس العالم للاندية

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