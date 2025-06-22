أليو ديانج مسلم.. سعد سمير يكشف الاسم الحقيقي للاعب الأهلي

أكد سعد سمير، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، أن الاسم الحقيقي لأليو ديانج لاعب الأهلي هو “علي”، مشيرا إلى أنه كان قريبا منه عندما كان لاعبا في الأهلي، وهو أحد اللاعبين المحترمين.

وقال سعد سمير، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، لم أكن أعلم أن أليو ديانج مسلم، ولكنه أيقظني في أحد المرات لأداء صلاة الفجر، وعلمت أنه مسلم منذ ذلك الوقت.

وتابع لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، أن أليو ديانج يعشق الأكل المصري خاصة “الكشري" و"الفستق”.

وفي سياق آخر، كشف سعد سمير، مدافع سيراميكا كليوباترا ولاعب الأهلي السابق، عن كواليس حديث جمعه مؤخرًا مع محمود حسن “تريزيجيه” جناح الأهلي، عقب إهداره ركلة جزاء خلال مواجهة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025.

وقال سعد سمير، في تصريحات تلفزيونية، إنه تواصل مع تريزيجيه بعد المباراة، مؤكدًا أن اللاعب كان يشعر بغضب شديد بسبب عدم استغلال الفرصة، إلى جانب عدم تحقيق الفوز في أول مباراتين أمام إنتر ميامي وبالميراس.