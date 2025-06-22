على رأسهم حسين الشحات … قائمة الراحلين عن الأهلي بعد كأس العالم للأندية

يتأهب عشاق النادي الأهلي لمتابعة مستقبل عدد من لاعبي الفريق الأول، بعد كأس العالم للأندية 2025، التي يخوضها حاليا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

بدأت ملامح قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء تتضح، ويأتي في مقدمتهم حسين الشحات، الذي أعلن بشكل غير مباشر عن نيته الرحيل، مؤكدًا في تصريحات إعلامية أنه يفكر في مستقبله بهدوء، وأنه لن يلعب لأي نادي مصري سوى الأهلي، ما يفتح الباب أمام انتقال محتمل خارج البلاد.

ولمزيد من التفاصيل عن الاسماء المتوقع رحيلها عن النادي الأهلي بعد نهاية كأس العالم للأندية شاهد الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/zYveaIBqNek?si=0chuSmvTZyp3SOpL