منافس قوي.. أول تعليق من نجم بورتو قبل مواجهة الأهلي

علق فاسكو سوزا، لاعب فريق بورتو البرتغالي، على مواجهة الأهلي، في ختام مباريات المجموعة الأولي بدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال لاعب بورتو في تصريحات صحفية: "نتوقع مباراة صعبة للغاية أمام فريق قوي مثل الأهلي، وعلينا أن نُظهر شخصية بورتو الحقيقية من خلال الأداء القوي والثقة والكرامة داخل الملعب".

وأضاف: "العودة للعب مع الفريق كانت هدفي منذ اللحظة الأولى، وأنا الآن جاهز لتقديم أفضل ما لدي، ندرك صعوبة الموقف، لكن لدينا فرصة ونتمسك بها حتى اللحظة الأخيرة".

واختتم: "وجود هذا العدد من المشجعين البرتغاليين في الولايات المتحدة دعم لا يُقدّر بثمن، نحن نلعب من أجلهم، ونعدهم بأن نقدم كل ما لدينا في اللقاء الحاسم".