ياسمين عز: لو لقيتي جوزك بيتسحب على طراطيف صوابعه.. مش بيخونك ده رايح يتفرج على الأهلي في كأس العالم

أكدت الإعلامية ياسمين عز، لو لقيتي جوزك بيتسحب على طراطيف صوابعه الفجر ده لا بيخونك ولا متجوز عليكي، ده رايح يتفرج على الأهلي في كأس العالم للأندية، قومي قطعيله بطيخ فيليه من غير لب

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج "كلام الناس"، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن “فيه فارق توقيت بين مصر وأمريكا 8 ساعات، يعني اللقاء لو الساعة 8 مساءا في أمريكا، هيبقى 4 فجرا في مصر”.

وتابعت مقدم برنامج “كلام الناس”، أن “الأهلي فرح جوزك في العديد من المرات، وانتي لما تلاقي جوزك فرحان بتستكتري عليه الفرحة والبهجة، ومتقارنيش نفسك بالأهلي وسيبيه يتفرج على ماتش الأهلي في أمان”.