اتحاد الكرة: الجهات الرقابية لم تطلب الاطلاع على عقد زيزو مطلقا

كشف حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لـ بلس 90، أن كل ما تردد عن وجود جهات رقابية للتحقيق مع اتحاد الكرة بشأن عقد زيزو أو الاطلاع على عقود اللاعب، مشددًا على أنه لا يمكن الإفصاح عن قيمة عقد اللاعب ولكنه مسجل بأكثر من المبلغ المنتشر.

وأضاف: اتحاد الكرة لا علاقة لنا بعقود اللاعبين مع الأندية ونسجل فقط المتفق بين الطرفين ايا كان المبلغ، والضرائب تقع على الأندية ولسنا طرف أو لدينا مصلحة للتلاعب بالعقود.

وختم: قد يكون انتقال اللاعب للأهلي مادة دسمة لتناقلها بين الساعة والتانية ولكن ما يتم تداوله غير صحيح.