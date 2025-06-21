سد ودانك.. أبو الدهب: زيزو هيتعرض لحملات من جماهير الزمالك

أبدى الكابتن محمود أبوالدهب لاعب النادى الأهلى السابق على آداء اللاعب أحمد سيد زيزو المنتقل حديثا من الزمالك للنادى الأهلى والذى يشارك معه فى كأس العالم للأندية.

وأوضح محمود أبوالدهب، خلال حواره مع برنامج “كلام الناس”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر” قائلا:" البعض بيقول أن زيزو تآئه وأرى غير ذلك، فهو لم يلعب منذ شهر ين".

جماهير نادى الزمالك

وتابع محمود أبو الدهب، أحمد سيد زيزو سيتعرض لحملات كبيرة خلال الفترة القادمة من جماهير نادى الزمالك، مثلما حدث مع اللاعب إمام عاشور.

ووجه محمود أبو الذهب رسالة إلى لاعب النادى الأهلى أحمد سيد زيزو قائلا:" أنت صفقة قوية ومفيدة للنادى الأهلى ولازم تسد ودانك.