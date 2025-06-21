شهادة تقدير للنادي الأهلي..وزير المالية يكرم عددا من الممولين المتميزين

قام أحمد كجوك، وزير المالية، بتكريم عدد من الممولين المتميزين.. والداعمين للمسار الضريبى المحفز «ثقة.. شراكة.. يقين»، خلال مؤتمر إعلان النتائج المبدئية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التي بدأ تطبيقها على أرض الواقع، بمختلف المأموريات والمراكز الضريبية، على مستوى الجمهورية، فور صدور القوانين والقرارات والتعليمات والقواعد التنفيذية، من الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية، على نحو أسهم في بث حالة إيجابية بين مجتمع الأعمال، ودفع مسار تحفيز الامتثال الطوعي، وجذب ممولين جدد.

جدد وزير المالية، مساندته لشركاء النجاح قائلًا: «معًا.. نطور خدماتنا الضريبية من أجل رضاء الممولين».

والمكرمون هم: د. محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ود. زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ود. أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وزير التخطيط الأسبق، ود. أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة «إي. فاينيس»، وخالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي. تاكس»، ومحمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، ود. محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وعلي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ود. أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، وعلاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات المتوسطة والصغيرة، وجمال السادات، رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر، وياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج بأفريقيا والشرق الأوسط، وطارق نور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأحمد فايق، رئيس البرامج بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحسن كمال، الرئيس التنفيذي لشركة سينريجي، وهشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، ود. أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، وهشام عكاشة الرئيس التفيذي لبنك مصر، ومسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، والفنان خالد زكي، والفنان مصطفى خاطر، والفنان شيكو، والفنانة هيدي كرم، والإعلامي محمد علي خير، والإعلامي شريف عامر.

وتم منح شهادات تقدير لمجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ونادي الترسانة الرياضي، ونادي الصيد البحري بالإسكندرية، ونادي سموحة، ود. رابح رتيب، رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، وفتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ود. عبد الرسول عبد الهادي، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، ومحمد البسيوني، صانع محتوى، وأحمد طلعت، صانع محتوى، وأحمد هشام صانع محتوى، ومحمد رجب صانع محتوى، والبنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية "سودك"، وشركة السويدي إلكتريك لمشروعات نظم القوى، بنك كريدي أجريكول، وشركة توتال إيجيبت، وشركات إعمار مصر للتنمية، وشركة هاواوي للتكنولوجيا، وشركة إيسترن كمبوني، وشركة السادس من أكتوبر سورل للتنمية، والشركة العربية للصناعات والتجارة الدولية، وشركة أوراسكوم، وشركة المركبي للصلب، وشركة ليدار للتنمية العمرانية، وشركة مصطفى مدكور وشريكيه، ومكاتب حازم حسن وشركائه، ومكتب المحاسب مصطفى شوقي وأحمد شوقي، ومكتب المحاسب وحيد الدين عبد الغفار وشركائه، ومكتب المحاسب أحمد عز الدين وشركائه، مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة، ومكتب المحاسب كامل مجدي كامل صالح، مكتب المحاسب وفيق ورامي وشركائه، ود. هشام محمد محمود العزازي، ود. محمد إسماعيل عبد الفتاح الصعيدي، ود. حاتم حامد الأطروش، وخالد قنديل، ود. أيمن عاشور، ود. محمد السيد، وحسن عبد الظاهر، والمحامي أشرف واصل، ومعتوق بسيوني، والمحامي إيميل أنور، والمحامي عبد الحميد شرارة، ورئيس مجلس إدارة شركة رايز آب