رئيس مصلحة الضرائب: نجدد التزامنا بالعمل المتواصل لنيل رضاء الممولين

وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، رسالة للعاملين بالضرائب، خلال مؤتمر إعلان النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، قائلاً: «الشراكة مع المجتمع الضريبى فى إطار من الثقة والوضوح واليقين.. أمانة فى رقبتكم، ولا بد أن تستمروا فى هذا النهج الذى توافقنا عليه، وأن يتحول إلى ثقافة تسود كل مواقع العمل الضريبي.. فقد بدأنا معًا، أول خطوة فى مسار الإصلاح الضريبي، ومستمرون فى تطوير أدائنا».

قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية،: «نجدد التزامنا بالعمل المتواصل.. لنيل رضاء الممولين بالسعى الجاد لمساندتهم».



أضافت أننا نؤمن بضرورة ترسيخ الشراكة مع المجتمع الضريبي، وقد بذلنا جهودًا ملموسة فى مد جسور الثقة مع الممولين بفكر جديد يرتكز على التيسير والتحفيز، سواءً من خلال المضى فى التطبيق المتقن للقوانين الخاصة بالتسهيلات الضريبية، أو اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات الداعمة لهذا النهج، لافتة إلى أن هناك نتائج جيدة ومتميزة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وقد حقق آلاف الممولين وفورات ضريبية لصالح مؤسساتهم مع تسوية النزاعات ومع وضع حد أقصى للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة.