سعد سمير: تريزيجيه جاي قائد للنادي الأهلي

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات اللاعب سعد سمير بشأن تريزيجيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال سعد سمير عبر اللعيب: “تريزيجيه جاي قائد للنادي الأهلي ودي مش شخصية تريزيجيه خالص انه يكون عايز يشوط وهو مش الدور عليه، انت يا تريزيجيه كده كده نجم وقائد ف مش مطلوب منك انك تبين وتوضح الكلام ده للجمهور مثلا، انت كده كده لاعب مميز والنادي الأهلي جايبك عشان تساعد المجموعة اللي معاك انها تنجح لكن مش عشان تفكر بشكل فردي مينفعش كل لاعب يفكر بشكل فردي ويقول انا عايز ابقي كويس على حساب الفريق”.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات ظهر فيها محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأول مرة بعد معاقبته من جانب المدير الرياضي محمد يوسف على خلفية مباراة الفريق الأخيرة ضد إنتر ميامي الأمريكي.

وأهدر محمود حسن تريزيجيه ، ركلة جزاء خلال الشوط الأول من المباراة تصدى لها الحارس أوستاري.

وقرر محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي، معاقبة تريزيجيه بخصم نسبة من عقده، بسبب مخالفة لترتيب مسددي ركلات الجزاء الذي وضعه المدير الفني خوسيه ريبيرو.

كما ظهر تريزيجيه في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي اليوم، لأول مرة بعد أزمة عقوبة الأهلي، وكانت ملامحة يخيم عليها الحزن والغضب.

وافتتح الأهلي مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام إنتر ميامي، في المباراة التي أقيمت فجر الأحد على الأراضي الأمريكية، في إطار نفس الجولة.