عدلي القيعي يدافع عن تريزيجيه وينتقد "الانتهازية" بعد ركلة جزاء الأهلي في مونديال الأندية

علق عدلي القيعي، الرئيس الأسبق لشركة الكرة بالنادي الأهلي، على الانتقادات التي طالت لاعب الفريق محمود حسن تريزيجيه إثر إهداره ركلة جزاء في مباراة الأهلي الافتتاحية أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025.

وجاءت تصريحات القيعي عبر برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلي، حيث دافع عن اللاعب وانتقد ما وصفه بـ"الانتهازية" في ردود الأفعال.

واوضح القيعي "وجهة نظره حول الواقعة، مشيرًا إلى أن حسين الشحات لم يكن أنانيًا بقدر ما كان مترددًا في اتخاذ القرار السليم، وهو أمر قد يحدث في كرة القدم. لكنه ركز على ظاهرة "الانتهازية" التي تظهر بعد النتائج غير المواتية.

قال القيعي: "لو كانت ركلة الجزاء سُجلت، هل كان أحد سيتحدث عن هذا الموقف؟ إطلاقًا. الذي كان سيتكلم فقط هي إدارة الفريق، وستقول له: هذا لم يكن دورك، وغالبًا كانت ستعاقبه."

وأضاف: "لكن الانتهازية، ضاعت الكرة، فيُمارس الضغط على تريزيجيه، ويُحدثون الواقعة بينه وبين وسام أبو علي وبين زيزو، ونقف ونصفق لذلك."

انتقد القيعي من ينحصر تركيزهم على السلبيات المتعلقة بالأهلي، مشبهًا ذلك بالمثل الشعبي الذي يدعو إلى الاهتمام بما يخص الفرد بدلًا من التركيز على الآخرين. وأكد أن هذه الانتقادات قد تُرضي "بعض المتطرفين ضد الأهلي"، لكنها لا تؤثر على مكانة النادي عالميًا.

واختتم القيعي حديثه مشددًا على "عظمة الأهلي" التي تظهر حتى في لحظات الخسارة أو التعادل في البطولات الكبرى. فكون الجماهير منزعجة من التعادل مع إنتر ميامي أو الخسارة من بايرن ميونخ، أو حتى الحزن على التعادل في كأس العالم للأندية بسبب ركلات الجزاء، يبرز قيمة ومكانة النادي.

وأشار إلى أن ركلات الجزاء كثيرًا ما "تصطاد" الأهلي في المباريات التي كانت لتصنع له تاريخًا.