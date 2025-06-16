من هو أنطوني تايلور حكم مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين الحكم الإنجليزي أنطوني تايلور لإدارة المواجهة المنتظرة بين الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي، في إطار الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويُقام اللقاء مساء الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والرياض، وسط ترقب جماهيري واسع بعد التعادل السلبي الذي فرض نفسه على كل من الأهلي في مواجهته الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس في مواجهته مع بورتو البرتغالي.

اقرأ أيضًا:

من هو أنطوني تايلور حكم مباراة الأهلي وبالميراس

سبق لتايلور أن أدار لقاءً سابقًا للأهلي، وذلك خلال نسخة 2023 من مونديال الأندية بالمغرب، عندما واجه الفريق المصري نادي سيتيل ساوندرز الأمريكي، وانتهى اللقاء حينها بفوز الأهلي بهدف نظيف أحرزه محمد مجدي "قفشة".

وشهدت المباراة إنذارًا وحيدًا أخرجه تايلور ضد بيرسي تاو في الدقيقة 59.

أنطوني تايلور أحد أبرز حكام النخبة في أوروبا

يُعد أنطوني تايلور أحد أبرز حكام النخبة في أوروبا، إذ انضم لقائمة حكام الفيفا عام 2013، وقاد مباريات في دوري أبطال أوروبا، ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والسوبر الأوروبي، بالإضافة إلى نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والهلال السعودي الذي انتهى بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 5-3.

من أبرز المحطات المثيرة للجدل في مسيرة تايلور كانت نهائي الدوري الأوروبي 2023 بين روما الإيطالي وإشبيلية الإسباني، والذي شهد توترًا شديدًا بعد أن أشهر الحكم 13 بطاقة صفراء، وتعرض لانتقادات لاذعة من مدرب روما وقتها، جوزيه مورينيو، الذي وصفه بأنه "وصمة عار" وادعى أنه بدا "منحازًا للطرف الإسباني".

الأزمة امتدت لما بعد اللقاء، حيث واجه تايلور وعائلته مضايقات من جماهير غاضبة داخل مطار بودابست.

موجة غضب أمام أنطوني تايلور

تايلور واجه كذلك موجة غضب محلي في إنجلترا، بعد منحه ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح نيوكاسل أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما دفع الاتحاد الإنجليزي حينها إلى استبعاده مؤقتًا من إدارة مباريات البريميرليج وتحويله إلى مباريات دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

وعاد بعدها إلى الساحة الكبرى بإدارة مباراة قوية بين تشيلسي ومانشستر سيتي في نفس العام.

رقابة تحكيمية صارمة في انتظار الأهلي وبالميراس

يعني تعيين تايلور للمباراة المرتقبة بين الأهلي وبالميراس، أن المواجهة ستخضع لرقابة تحكيمية صارمة، لا سيما مع الخلفية الجدلية التي تحيط بالحكم الإنجليزي مؤخرًا، في وقت يسعى فيه كلا الفريقين لحسم بطاقة التأهل إلى الدور القادم من البطولة.