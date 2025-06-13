هتلُوص في الأهلي.. رضا عبد العال يحذر زيزو بعد رحيله عن الزمالك

حذر رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أحمد زيزو، لاعب الأحمر الجديد، بعد الانتقال نهائيًا للأحمر، عقب انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

وقال رضا عبد العال في تصريحات عبر قناة “الشمس”: "انتقال زيزو للأهلي؟ ربنا يباركله (في الفلوس)، لكن كلاعب كرة عمره ما هيوصل للي كان فيه في الزمالك".

وأضاف: "كانوا دايما يقولوهالي: أنت في الأهلي غير في الزمالك، في الزمالك الكل بيخدِّم عليه، لكن في الأهلي، فيه تريزيجيه وإمام عاشور ووسام أبو علي، فهو هيلوص في الحتة دي، ومش هياخد اللي كان فيه في الزمالك".

وأكمل رضا عبد العال: “هو حسبها فلوس مش كورة، مع إن الكورة هتخليه أسطورة مش الفلوس، وهناك في الأهلي مفييش يامَّا ارحميني”.

وأكد: “لكن في الزمالك كان بقاله سنة وِحِش، والزمالك مستحمله، ودخلوا في مشاكل عشانه، والفلوس اللي أخدها رزق”.