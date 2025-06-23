مدافع الأهلي السابق: أتمنى عدم حدوث تواطؤ بين ميامي وبالميراس.. وتوظيف زيزو خاطئ

تحدث أحمد السيد مدافع الأهلي السابق، على مواجهة الأهلي وبورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للاندية.

وقال السيد في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الأهلي دائما ما يثبت أنه في المواقف الصعبة أنه فريق كبير، والأهلي هو من وضع نفسه في هذا الموقف، ولكن قادر على فوز على بورتو

وأضاف: الأهلي كان ضعيف أمام بالميراس عكس مباراة إنتر ميامي، الأهلي سيطر امام بالميراس ولكن دون فائدة، ولكن لقاء ميامي كان في متناول لاعبي الاهلي، والأهلي عانى بدنيا امام بالميراس، وحمدي فتحي صعب أن يبدأ أساسيا أمام بورتو، والأهلي لن يدافع أمام بورتو، وتابع: توظيف زيزو مع الأهلي غير مفهوم من ريبيرو، والأفضل لزيزو هو اللعب في مركز الجناح وليس العمق، وتحركات مدافعي الأهلي ليس في أفضل حال.

وواصل: ألوم على محمد هاني في أداءه امام بالميراس، وتمركزات محمد هاني أمام بالميراس خاطئة رغم أنه لاعب دولي وكبير، ورحيل رامي ربيعة أثر على دفاع الأهلي رغم الانتقادات التي تعرض لها، وأشرف داري وياسر إبراهيم يحتاجون إلى وقت للتفاهم والانسجام،

وأكمل: أتمنى عدم حدوث تواطؤ بين لاعبي بالميراس وإنتر ميامي، ومن العيب على تاريخ الأهلي عدم إحراز هدف في كأس العالم للأندية

وأختتم أحمد السيد تصريحاته قائلا: الكرة المصرية تحتاج إلى التخطيط لدينا أزمة في جميع الفئات على مستوى المنتخبات وأين الكشافين الذين قدموا نجوم كبيرة للكرة المصرية أمثال الخطيب وطاهر أبو زيد وغيرهم