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لقطات من مران الأهلي الرئيسي استعداداً لمواجهة بورتو في كأس العالم للأندية ..شاهد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لقطات من مران الأهلي الرئيسي استعداداً لمواجهة بورتو في كأس العالم للأندية ..شاهد

الأهلي
الأهلي
علا محمد

شارك الإعلامي فتح الله زيدان لقطات من مران الأهلي الرئيسي استعداداً لمواجهة بورتو في كأس العالم للأندية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات نجم الأهلي السابق أسامة حسني بشأن تشكيل  الأهلي أمام بورتو.


وقال أسامة حسني :"تشكيل مفاجئ للأهلي امام بورتو .... اكتر من 4 لاعبين جدد في التشكيلة الأساسية أبرزهم عمر كمال وجراديشار".

وضح الإعلامي أحمد شوبير عن مصير يحيى عطية الله نجم النادي الأهلي بالأستمرار أو  عدم الاستمرار مع الأحمر.

و قال شوبير في تصريحات اذاعية :"مفيش حد يقدر يقولك هيكمل ولا مش هيكمل هو عقده ينتهي ١٥ /٧ ".


وقال معتز اينو:
"وقعت للأهلي وأنا ألعب في الزمالك قبلها بسنة ونصف وخدت من ياسين منصور ٢٠٠ ألف جنيه في بيت الكابتن محمود الخطيب".

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة حاسمة أمام بورتو البرتغالي، فجر الثلاثاء المقبل، على ملعب "ميت لايف" في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025.

وستقام المباراة يوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة فجرًا (04:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويمتلك الأهلي نقطة واحدة فقط، بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم خسارته في الجولة الثانية أمام بالميراس البرازيلي، ليحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن بورتو، صاحب النقطة الوحيدة أيضًا، والذي تعادل مع بالميراس وخسر أمام إنتر ميامي.

ويدخل الأهلي مواجهة بورتو بشعار "لا بديل عن الفوز"، حيث يتعيّن على بطل أفريقيا الانتصار بفارق هدفين على الأقل، من أجل رفع رصيده إلى 4 نقاط وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم للأندية 2025.

الإعلامي فتح الله زيدان فتح الله زيدان الأهلي كأس العالم للأندية بورتو

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