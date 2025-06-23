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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: وزارة الرياضة اطلعت على عقد زيزو مع الأهلي.. وهذه تفاصيل الأزمة

زيزو
زيزو
حسن العمدة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن كل ما تردد عن وجود جهات رقابية للتحقيق في عقد زيزو مع الأهلي غير صحيح على الاطلاق.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: ما حدث اليوم، أن صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة وهو يحصل على نسبة 2% من عقود اللاعبين في الدوري الممتاز.

وأضاف: أي نادٍ تعاقد مع لاعب جديد، ويقوم بتوثيقه في اتحاد الكرة القدم، ويطلب الاتحاد نسبة الـ2% من قيمة العقد لإرسالها لوزارة الشباب والرياضة.

وواصل: فوجئ موظفي وزارة الشباب والرياضة، بأن اتحاد الكرة يقوم بتحويل 200 ألف جنيه على أنها نسبة الـ2% من عقد أحمد مصطفى زيزو مع النادي الأهلي.

وزاد: بعدما قاموا بحساب عقد زيزو مع النادي الأهلي وجدوا أن العقد 10 مليون جنيه فقط نظرًا لقيمة اللاعب التسويقية، وقاموا موظفي الشباب والرياضة بالاتصال باتحاد الكرة للاستفسار عن المبلغ، ورد موظفي الجبلاية بأن نسبة الـ2% التي تم ارسالها هي قيمة العقد الموثق في اتحاد الكرة.

وأكمل: وكيل وزارة الشباب والرياضة طلب الحصول على صورة عقد زيزو، وربما كل الأندية تُرسل عقود بقيمة مالية بخلاف القيمة الأصلية.. وبعد الاطلاع على العقد الرسمي تأكد أن نسبة عقد زيزو 200 الف جنيه.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن الأمر كاملًا.. مضيفًا: الوزير أبلغ بعض المقربين منه من الإعلاميين (بحسن نية أو تعمد الله أعلم)، من هنا انتشر الموضوع خلال الساعات الماضية، وهذه هي حقيقة الامر كاملًا.

عقد زيزو عقد زيزو مع الأهلي زيزو الأهلي وزارة الشباب والرياضة

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