فرج عامر: زيزو مكسب كبير للأهلي

علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه علي أداء أحمد سيد زيزو في مباراة الأهلي بكأس العالم للأندية.

وكتب فرج عامر:"زيزو مكسب كبير للاهلي ، فعل امس كل شيئ في كرة القدم امام بورتو".

وأكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك أخطر لجنة التظلمات باتحاد الكرة بأن زيزو ليس لديه أي مستحقات مطلقا؛ مشيرا إلى أن اللاعب لن يتنازل عن أي مستحقات متأخرة.

الزمالك يسبق زيزو ويقدم شكوى لاتحاد الكرة

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الزمالك يعلم بنية زيزو في تقديم شكوى ضد النادي، وقام بتقديم شكوى مسبقة لاتحاد الكرة.

وأضاف: الزمالك قام بتوقيع عقوبات ضد زيزو بإجمالي المبالغ المالية المستحقة له، وذلك من أجل تفويت الفرصة على اللاعب للحصول على أي مقابل مالي من الزمالك بعد رحيله إلى الأهلي.