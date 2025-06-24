أول رد فعل من زيزو بعد خروج الأهلي من كأس العالم للأندية

نشر أحمد سيد "زيزو"، لاعب نادي الاهلي ، مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، توثق مشاركته في مباراة فريقه أمام بورتو، والتي شهدت خروج الفريق من بطولة كأس العالم للأندية.

وجاءت الصور مصحوبة بلقطات من اللقاء الذي خاضه زيزو مع زملائه، حيث أظهر تركيزه وجهده خلال مجريات المباراة، دون أن يعلق بشكل مباشر على نتيجة اللقاء أو الإقصاء من البطولة.

وتفاعل عدد كبير من متابعي زيزو مع الصور، معربين عن دعمهم للاعب وللفريق، ومشيدين بالأداء القتالي الذي قدّمه رغم الظروف الصعبة وخروج الاهلي من البطولة.

وودّع النادي الأهلي منافسات البطولة بشكل مبكر بعد تعادل مخيب في الجولة الأخيرة، ليُنهي مشواره في دور المجموعات برصيد نقطتين فقط.

الفريق جمع النقطتين من تعادلين أمام كل من إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، في حين تلقى خسارة أمام بالميراس البرازيلي.

هذه النتائج وضعته في المركز الثالث، ليغادر البطولة رفقة بورتو الذي جاء في المركز الأخير.

ودفع الأهلي فاتورة الأخطاء الدفاعية و"آفة" الفرص الضائعة وتعادل 4-4 مع بورتو البرتغالي في مباراة مُثيرة.