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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم للأندية .. ريال مدريد يستهدف التأهل أمام سالزبورج النمساوي

ريال مدريد
ريال مدريد
محمد السعيد

يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، فجر غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وسالزبورج في الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “ لينكون فاينانشال فيلد”.

الهلال ضد سالزبورج

ويستهدف ريال مدريد بقيادة مدربه تشابي ألونسو، تحقيق الفوز على سالزبورج في مباراة اليوم لضمان صدارة المجموعة الثامنة والتأهل إلى ثمن النهائي.

وتعادل ريال مدريد مع الهلال السعودي 1-1 في الجولة الأولى، ثم فاز على باتشوكا المكسيكي 3-1 في الجولة الثانية.

في المقابل، يأمل سالزبورج في انتزاع الفوز من ريال مدريد للعبور إلى الدور القادم، كما يضمن بنتيجة التعادل 2-2 أو أكثر تأهل الفريقان بغض النظر عن نتيجة مواجهة الهلال وباتشوكا التي ستقام في نفس الوقت.

وتتنافس أندية ريال مدريد وسالزبورج والهلال على بطاقتي التأهل من المجموعة الثامنة، فيما ودع باتشوكا البطولة رسميًا.

ترتيب المجموعة الثامنة

 

1- ريال مدريد - 4 نقاط

2- ريد بول - 4 نقاط

3- الهلال - نقطتين

4- باتشوكا - 0 نقاط

ريال مدريد سالزبورج كأس العالم للأندية الهلال السعودي باتشوكا

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