انتر ميلان ومونتيري المكسيكي يتأهلان إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية

تأهل فريق انتر ميلان الإيطالي إلى الدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على ريفر بليت الأرجنتيني 2-0، اليوم الخميس، في ختام دور المجموعات.

سجل فرانشيسكو بيو ايسبوسيتو وأليساندرو باستوني هدفي إنتر ميلان في الدقيقتين 72 و90+3.

وفي نفس المجموعة، تأهل مونتيري المكسيكي الذي يلعب ضمن صفوفه المدافع الإسباني سيرجيو راموس، بعد اكتساح أوراوا الياباني برباعية نظيفة.

جاءت أهداف مونتيري المكسيكي بتوقيع كل من نيلسون ديوسا وجيرمان تيرترام (هدفين) وخيسوس كورونا في الدقائق 30 و34 و39 و90+7.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- إنتر ميلان - 7 نقاط

2- مونتيري - 5 نقاط

3- ريفر بليت - 4 نقاط

4- أوراوا - 0 نقاط