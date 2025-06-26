أمير هشام: ريبيرو رفض الإجازة قبل حسم ملف الصفقات والراحلين.. واجتماع مع الخطيب خلال 72 ساعة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك قناعة كبيرة لدى مسئولي النادي الأهلي بأفكار المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، مشيرًا إلى أن الجميع داخل القلعة الحمراء لمس من المدرب العمل الجيد، وكذلك المستوى خلال بعض فترات البطولة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: هناك ثقة كبيرة في ريبيرو، وقناعة تامة بالمدرب الإسباني، وفكرة رحيله من الأساس لم تكون مطروحة للنقاش.

وأضاف: ريبيرو أصر على العودة إلى القاهرة من أجل الاجتماع مع مسئولي الأهلي، وهو يرفض الحصول على اجازة لحين حسم بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة.. ومن ثم السفر للحصول على راحة.

وأكمل: ريبيرو سيعقد جلسة خلال 72 ساعة مع محمود الخطيب ومحمد يوسف، لمناقشة بعض الملفات الخاصة، وبعدها سوف يتم الاعلان عن بعض الصفقات وأيضا الراحلين عن الأهلي.

وزاد: الأغلب أن الأهلي سيقيم معسكرا في اسبانيا، يتخلله عدد من المباريات الودية استعددا للموسم الجديد.