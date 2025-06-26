الأهلي يدرس إعارة أحمد عبدالقادر مع رفض فكرة البيع النهائي

كشف الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه “بلس 90” على قناة النهار، أن النادي الأهلي يدرس حاليًا موقف اللاعب أحمد عبدالقادر، جناح الفريق العائد من تجربة الإعارة في الدوري القطري.

وأكد هشام أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد ممتد مع القلعة الحمراء لمدة موسمين قادمين.

تفكير جاد في الإعارة من جديد

أوضح هشام أن إدارة الأهلي تفكر بجدية في ملف عبدالقادر، خصوصًا بعد عودته من فترة الإعارة، مشيرًا إلى أن النادي منفتح على فكرة إعارة اللاعب مجددًا، إذا توفرت له فرصة مناسبة تضمن مشاركته بشكل منتظم وتطور مستواه الفني.

رفض قاطع لبيع العقد نهائيًا

أكد أمير هشام أن إدارة الأهلي ترفض تمامًا فكرة الاستغناء عن خدمات عبدالقادر بشكل نهائي، وأنه لا توجد نية لبيع عقده لأي نادٍ سواء داخل مصر أو خارجها. يأتي هذا التوجه في ظل قناعة مسؤولي النادي بأن اللاعب لا يزال يمتلك قدرات فنية يمكن الاستفادة منها مستقبلاً.

استمرار اللاعب ضمن حسابات الفريق

وفي حال لم يوافق عبدالقادر على فكرة الإعارة مرة أخرى، فإن الجهاز الفني للنادي الأهلي مستعد لدمجه مجددًا ضمن قائمة الفريق الأول، على أن يتم تقييم مستواه خلال فترة الإعداد للموسم الجديد. وسيكون متاحًا للمدير الفني حال ظهوره بمستوى جيد في التدريبات والمعسكرات.



مستقبل عبدالقادر.. بين الإعارة والبقاء

ختامًا، لا يزال مستقبل أحمد عبدالقادر معلقًا بين خيارين: إما الإعارة من جديد لفترة محددة، أو البقاء داخل جدران القلعة الحمراء والمنافسة على مكان في التشكيل الأساسي. وفي كلتا الحالتين، يبدو واضحًا أن الأهلي يرى في اللاعب عنصرًا مهمًا لا يُمكن التفريط فيه نهائيًا في الوقت الراهن



