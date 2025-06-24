أحمد كشري: ريبيرو لم يتعرف على لاعبي الأهلي بسبب ضيق الوقت

أكد أحمد كشري، لاعب الأهلي الأسبق، أن الفارس الأحمر بحاجة ماسة لتحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام بورتو البرتغالي، وذلك بغض النظر عن فرص التأهل، مشيرًا إلى أن الانتصار بات ضرورة معنوية لمصالحة الجماهير بعد الأداء الباهت في الجولتين الماضيتين.

وقال كشري، عبر برنامج "الماتش" مع الإعلامي ماركو مراد على قناة صدى البلد: “الأهلي لا بد أن يحقق نتيجة إيجابية أمام بورتو، حتى لو لم يصعد، لأن الجماهير تستحق رد اعتبار قوي.”

وتابع كشري حديثه منتقدًا حالة الفريق الفنية تحت قيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، موضحًا"المدير الفني حتى الآن لم يتعرف على قدرات اللاعبين بشكل كافٍ بسبب ضيق الوقت، وهو ما انعكس على الأداء."

وختم لاعب الأهلي الأسبق تصريحاته قائلًا:"من وجهة نظري، كان من الأفضل إسناد مهمة قيادة الأهلي في كأس العالم للأندية للكابتن عماد النحاس، لخبرته ودرايته بالكرة المصرية واللاعبين."