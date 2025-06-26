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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: الأهلي يريد 10 ملايين دولار لبيع وسام أبو علي .. ومصطفى محمد البديل

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك عرض من أمريكا للتعاقد مع وسام أبوعلي مهاجم الأهلي مقابل مبلغ يتراوح بين 6 إلى 7 ملايين دولار.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: كان هناك حديث دار بين أحد الأندية الأمريكية للتعاقد مع وسام أبوعلي خلال وجود البعثة هناك، وتم إبلاغ النادي الراغب في ضم وسام أن الأهلي يريد 10 ملايين دولار.

وأضاف: الأهلي يريد الحصول على 10 ملايين دولار، من أجل التخلي عن وسام أبوعلي في الميركاتو الصيفي.

وزاد: في حالة رحيل وسام أبوعلي، سيدخل الأهلي في مفاوضات قوية لضم مصطفى محمد من نادي نانت الفرنسي.

وأكمل: الأهلي يرغب في التدعيم بقوة خلال الموسم القادم، وهناك رغبة كبيرة من جانب محمد يوسف المدير الرياضي للنادي في ضم لاعبين مميزين، وهو يبذل مجهودا كبيرا مؤخرا بعدما تولى منصب المدير الرياضي.

الأهلي صفقات الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة وسام أبوعلي

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