قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا
دخلوا بيها في الرصيف.. أطفال يقودون سيارة نائب برلماني ويتسببون في تحطيمها بفيصل |صور
اشتعال سوبر ماركت .. معركة بالمولوتوف والأسلحة البيضاء بين عائلتين بكرداسة
ترامب يدرس الإعلان عن بديل لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» قبل نهاية ولايته
التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة "الفيزياء والتاريخ" إلى لجان امتحانات الثانوية العامة
ارتفاع أسعار النفط العالمية وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب تطورات التهدئة بين إيران وإسرائيل
بديل بطاقة التموين.. ماذا تعرف عن الكارت الموحد وكيفية استخراجه واستخداماته؟
تستدرج الرجال لشقتها .. التحقيق مع كوافيرة تمارس الحرام بالشيخ زايد
عمرو دياب يشارك الجمهور صورًا من كواليس التعاون الجديد مع عمرو مصطفى وتامر حسين: «ابتدينا» | صور
«أبو العينين» خلال قمة الشركات متعددة الجنسيات بالصين: مصر مستقبل الاستثمار وبوابة إفريقيا
علاج التقطيع في الصلاة.. روشتة شرعية من العلماء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشحات يُبلغ الأهلي بعروض خارجية .. والنادي يتمسك ببقائه

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

كشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات جديدة تخص مستقبل نجم النادي الأهلي حسين الشحات، وذلك خلال تصريحاته في برنامجه “بلس 90” على قناة النهار الفضائية.


 


 عروض خارجية لضم الشحات

أوضح هشام أن اللاعب حسين الشحات أبلغ إدارة النادي الأهلي بوجود عروض خارجية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة. ورغم هذه العروض، فإن الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر يرفض تمامًا فكرة رحيل اللاعب، ويُفضل استمراره ضمن صفوف الفريق في الموسم القادم.

تمسّك فني بخدمات الشحات

أشار هشام إلى أن الجهاز الفني يرى أن الشحات عنصر مهم في التشكيل الأساسي، وله دور كبير داخل الملعب، سواء على المستوى الهجومي أو في المساندة الدفاعية. واعتبر أن تمسك الأهلي باللاعب أمر “منطقي للغاية”، خاصة في ظل الخبرات التي يتمتع بها اللاعب ومساهمته في البطولات القارية والمحلية.

رحيل مشروط برغبة اللاعب

رغم تمسك الجهاز الفني، أضاف هشام أن الأمور قد تتغير في حال إصرار الشحات على الرحيل، حيث سيتم دراسة الموقف بناءً على رغبة اللاعب ومدى جدية العروض المقدمة له، مع مراعاة مصلحة النادي في النهاية.

أفشة بدون عروض رسمية

وفي سياق متصل، نفى أمير هشام ما تردد عن وجود عروض رسمية للاعب محمد مجدي “أفشة”، مؤكدًا أن اللاعب لم يتلقَ أي عرض حتى الآن، على عكس ما تم تداوله إعلاميًا في الأيام الماضية.

حسين الشحات الأهلي صفقات الأهلي أخبار الأهلي أخبارالرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

أحمد السقا ومها الصغير

فحص بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا والتحري عن ملابساته

ترقيات الموظفين

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

حديقة الحيوان

مدير حديقة الحيوان يعلن موعد الافتتاح رسميا.. زيادة 3 أضعاف في أعداد الحيوانات

فيفا

فيفا يجدد إيقاف القيد على 5 أندية مصرية بسبب 10 قضايا..وهذا موقف الزمالك وبيراميدز

طريقة استخراج تأشيرة الزيارة السعودية

خطوات استخراج تأشيرة الزيادة السعودية العائلية

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط

برقم الجلوس .. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط لعام 2024 /2025

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الخميس 26 يونيو 2025

ترشيحاتنا

الحصان النافق

إصابة أشخاص ونفوق حصان.. تصادم سيارة و كارو في البدرشين |صور

أرشيفية

تفاصيل جديدة بشأن صاحب جراج متهم بقتـــ.ـل عامل في منشأة ناصر

نقل المصابين للمستشفى

بالأسماء.. إصابة 9 عاملات في انقلاب ميكروباص بزراعي أبوقرقاص جنوب المنيا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى

طريقة عمل عصير التفاح البيتي بالليمون

طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون
طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون
طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون

الشوكة العظمية .. أسبابها وأعراضها و علاجها

الشوكة العظمية
الشوكة العظمية
الشوكة العظمية

فيديو

شيرين عبد الوهاب

مهرجان موازين.. بوابة شيرين عبد الوهاب للعودة إلى الساحة من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد