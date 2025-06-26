الشحات يُبلغ الأهلي بعروض خارجية .. والنادي يتمسك ببقائه

كشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات جديدة تخص مستقبل نجم النادي الأهلي حسين الشحات، وذلك خلال تصريحاته في برنامجه “بلس 90” على قناة النهار الفضائية.







عروض خارجية لضم الشحات

أوضح هشام أن اللاعب حسين الشحات أبلغ إدارة النادي الأهلي بوجود عروض خارجية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة. ورغم هذه العروض، فإن الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر يرفض تمامًا فكرة رحيل اللاعب، ويُفضل استمراره ضمن صفوف الفريق في الموسم القادم.

تمسّك فني بخدمات الشحات

أشار هشام إلى أن الجهاز الفني يرى أن الشحات عنصر مهم في التشكيل الأساسي، وله دور كبير داخل الملعب، سواء على المستوى الهجومي أو في المساندة الدفاعية. واعتبر أن تمسك الأهلي باللاعب أمر “منطقي للغاية”، خاصة في ظل الخبرات التي يتمتع بها اللاعب ومساهمته في البطولات القارية والمحلية.

رحيل مشروط برغبة اللاعب

رغم تمسك الجهاز الفني، أضاف هشام أن الأمور قد تتغير في حال إصرار الشحات على الرحيل، حيث سيتم دراسة الموقف بناءً على رغبة اللاعب ومدى جدية العروض المقدمة له، مع مراعاة مصلحة النادي في النهاية.

أفشة بدون عروض رسمية

وفي سياق متصل، نفى أمير هشام ما تردد عن وجود عروض رسمية للاعب محمد مجدي “أفشة”، مؤكدًا أن اللاعب لم يتلقَ أي عرض حتى الآن، على عكس ما تم تداوله إعلاميًا في الأيام الماضية.