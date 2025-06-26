متابعه من سنين.. ميدو يتغني بصفقة الأهلي الجديدة

أشاد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، بالتونسي محمد علي بن رمضان، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكان محمد علي بن رمضان، انضم لصفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي قادمًا من فريق فرينكاروزي المجري لمدة 4 سنوات.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أون سبورتس”: “محمد علي بن رمضان، متابعه من سنين، هو لاعب كبير، بيتصرف في الكورة صح وبيلعب على الجون كويس جدًا، وتحس أنه كوتش جوه الملعب”

وبسؤاله هل يستحق أشرف داري، الاستمرار مع الأهلي، قال: “نحترم أشرف داري، فهو لاعب دولي مع منتخب المغرب ، لكن حتى الأن لم يقدم المستوى الذي كانت تنتظره منه إدارة الأهلي”