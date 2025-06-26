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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عروض محلية لثنائي الزمالك .. وترشيح ظهير سيراميكا لتعويض الرحيل

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف الإعلامي أمير هشام، في تصريحات عبر برنامجه “بلس 90” على قناة النهار، عن تطورات جديدة تتعلق بمستقبل بعض لاعبي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدًا وجود تحركات من أندية محلية للتعاقد مع عناصر من الفريق الأبيض.

عروض من سموحة والاتحاد لضم أحمد محمود

أوضح “هشام” أن أحمد محمود، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، بات محل اهتمام من جانب ناديي سموحة والاتحاد السكندري، حيث تلقى اللاعب عروضًا رسمية من كلا الناديين لبحث إمكانية ضمه في الميركاتو الحالي، وذلك في ظل عدم حصوله على فرصة المشاركة الأساسية بشكل منتظم مع الزمالك.

الزمالك يُحدّد بديل أحمد محمود.. و”هاني” يدخل دائرة الترشيحات

في إطار استعدادات الزمالك لتعويض أي رحيل محتمل في مركز الظهير الأيمن، أفاد هشام أن إدارة النادي وضعت أحمد هاني، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، ضمن قائمة البدائل المحتملة لتعويض رحيل أحمد محمود. وأشار إلى أن أحمد هاني أيضًا يُعد خيارًا مطروحًا لدى النادي الأهلي، لكنه يأتي في المرتبة الثانية ضمن اهتمامات القلعة الحمراء.
 

حسام أشرف يمتلك عدة عروض للرحيل

وفي سياق آخر، تحدّث هشام عن المهاجم الشاب حسام أشرف، لاعب نادي الزمالك، مؤكدًا أنه يمتلك عددًا من العروض الرسمية للرحيل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي. وأشار إلى أن أبرز الأندية المهتمة بخدمات اللاعب هي أندية زد وسموحة والمقاولون العرب ووادي دجلة، والتي تسعى لتعزيز صفوفها بعناصر شابة خلال الموسم الجديد
 

الزمالك يدرس العروض قبل الحسم

واختتم هشام تصريحاته بأن إدارة الزمالك تدرس كافة العروض المقدمة للاعبين، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لاتخاذ القرار الأنسب بما يخدم مصلحة النادي فنيًا وماليًا في المرحلة المقبلة.

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