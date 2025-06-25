عرض ليبي كبير لـ دونجا.. واللاعب ينتظر موقف الزمالك.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الزمالك يعيش في حالة قلق شديدة بشأن مستقبله مع القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن اللاعب لديه عرض من ليبيا بمبلغ كبير.

وقال هشام عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: أولوية دونجا الاستمرار في الزمالك، وقام بتأجيل الرد على العرض الليبي، وموقفه سوف يحسم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: الزمالك سيتخلى عن نبيل دونجا حال التعاقد مع لاعبين آخرين في خط الوسط.

واقترب نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من الرحيل عن الفريق في ظل العروض التي يتلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى رغبة النادى في تسويق اللاعب.

وكثف مسئولو نادى الزمالك محاولاتهم لتسويق نبيل عماد دونجا لاعب الفريق للرحيل عن الفريق، سواء بيعا أو إعارة، فى الوقت الذى يقوم فيه اللاعب بتسويق نفسه بالفعل عن طريق وكيل لاعبين.

وكان دونجا طلب من أحد وكلاء اللاعبين البحث عن عرض للرحيل عن الأبيض الفترة المقبلة، حيث ينتهى عقده مع الزمالك الموسم المقبل، ولم تسع إدارة النادى أو لجنة التخطيط لعقد أي جلسة مع اللاعب للاتفاق على التجديد للفريق مبكرا، مثلما حدث خلال الأيام الماضية مع غيره من اللاعبين.