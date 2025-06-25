وسام أبو علي بعد وداع كأس العالم للأندية: بطولة للتعلّم.. وشكرًا لجماهير الأهلي

أبدى وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، فخره بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أنها كانت تجربة استثنائية رغم خروج الفريق من الدور الأول.

وودع الأهلي النسخة الجديدة من المونديال، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقًا، بعدما حلّ في المركز الرابع والأخير بالمجموعة الأولى برصيد نقطتين، جمعهما من تعادلين أمام إنتر ميامي وبورتو، إلى جانب خسارة أمام بالميراس البرازيلي، الذي تأهل رفقة الفريق الأمريكي إلى الدور التالي.

وفي رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قال وسام أبو علي:"بطولة نتعلم منها، مليئة باللحظات الصعبة والمُفرحة، بلا شك، سأعود لأتذكرها بفخر واعتزاز مع مرور الوقت".

وأضاف اللاعب الفلسطيني الأصل: "نشكر جماهيرنا التي جعلتنا نشعر وكأننا نلعب على أرضنا في كل مباراة. لقد استمتعنا بكل ثانية في هذه التجربة، ولن نأخذ دعمهم كأمر مُسلّم به".

وكان وسام أبو علي قد خطف الأضواء بتسجيله هاتريك تاريخي في شباك بورتو البرتغالي، ليصبح أول لاعب عربي وإفريقي يسجل ثلاثية في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، مما وضعه ضمن قائمة هدافي البطولة وأكسبه إشادة واسعة.