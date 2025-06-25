التشكيل الرسمي لمباراة صن داونز وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

أعلن الجهازان الفنيان لناديي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وفلومينينسي البرازيلي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: موادو – كوبيدو – كيكانا – لونجا

خط الوسط: موكوينا – ريبيرو – ثيمبا زواني – أليندي – ماتثيوس

خط الهجوم: إكرام راينرز.

فيما جاء تشكيل فلومينينسي كالتالي:

حراسة المرمى: فابيو

خط الدفاع: رينيه – خوان بابلو فريتيس – إغناسيو دا سيلفا – صموئيل كزافييه

خط الوسط: ماتيوس مارتينيلي – هيرقل – نوناتو

خط الهجوم: كانوبيو – حيرمان كانو – جون آرياس