كأس العالم للأندية.. مدافع دورتموند: مباراة صن داونز كانت مثيرة

أكد فالديمار أنطون، مدافع فريق بوروسيا دورتموند الألماني، أن مباراة فريقه أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بكأس العالم للأندية كانت صعبة.

وفاز فريق دورتموند على نظيره صن داونز، برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال مدافع دورتموند في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: “المباراة كانت مثيرة من البداية حتى النهاية، لكن أداءنا لم يكن على المستوى المطلوب، دخلنا اللقاء بشكل سيئ، وسمحنا لصن داونز بفرض أسلوبه في فترات كثيرة”.

وتابع: “كنا متأخرين بخطوات، ولم نحسن تأمين المساحات خلفنا، صحيح أننا فزنا واستحقينا الانتصار، لكننا ارتكبنا أخطاء كثيرة وجعلنا المهمة أسهل على الخصم”.

وعن صعوبة الأجواء المناخية، اختتم: “تعرّقت وكأنني خرجت لتوي من حمام ساونا، كانت الأجواء مرهقة جدًا، وهو أمر طبيعي للمنافس لكننا لم نكن في أفضل حالاتنا البدنية”.