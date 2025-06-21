بوروسيا دورتموند يفوز على صن داونز 4-3 في كأس العالم للأندية

فاز فريق بوروسيا دورتموند على نظيره ماميلودي صن داونز، برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاءت رباعية بوروسيا دورتموند عن طريق فيليكس نيمشا وسيرهو جيراسي وبيلينجهام وخوليسو في الدقائق 16، 34، 45، 59.

فيما جاءت ثلاثية صن داونز عن طريق لوكاس ريبيرو وإكرام راينرز وليبو مطييه في الدقائق 11، 62، 90.

وجاء تشكيل صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: رونين ويليامز.

خط الدفاع: موداو - كوبيدو - كيكانا - لونجا.

خط الوسط: زواني - موكوينا - مارسيلو أليندي.

خط الهجوم: كوستا - راينرز - ماتيوس.

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: زوله - أنتون - بن سبعيني.

خط الوسط: كوتو - نميتشا - جروس - بيلينجهام - سفينسون.

خط الهجوم: جيراسي - براندت.