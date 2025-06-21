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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسماء كثيرة .. من سيرحل عن الأهلي بعد كأس العالم للأندية 2025؟

الأهلي
الأهلي
أحمد أيمن

يتساءل الكثيرون من عشاق وجماهير الأهلي عن مستقبل لاعبي الفريق عن انتهاء منافسات كأس العالم للأندية 2025، التي يخوضها المارد الأحمر حاليا.

جدير بالذكر أن الأهلي يشارك في المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية، رفقة إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية

خاض الأهلي مباراتين حتى الآن في بطولة كأس العالم للأندية 2025، تعادل في لقاء أمام إنتر ميامي سلبيًا، وخسر أمام بالميراس بهدفين دون رد.

ويواجه الأهلي نظيره بورتو البرتغالي، فجر الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية، والفوز وحده لا يكف للاستمرار في البطولة والتأهل للدور المقبل، وإنما بحسب نتيجة اللقاء الآخر بين بالميراس وإنتر ميامي.

من سيرحل عن الأهلي؟

يُعتبر حمدي فتحي ويحيى عطية الله من أبرز اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع الأهلي بنهاية كأس العالم للأندية، حيث انضم حمدي فتحي إلى الأهلي من الوكرة القطري على سبيل الإعارة الخاصة بهذه البطولة، بينما لم يُفعل النادي الأهلي بند شراء عقد يحيى عطية الله حتى الآن، مما يعني أن الأخير سيرحل عن الفريق بمجرد انتهاء المونديال.

على صعيد آخر، أعرب حسين الشحات عن رغبته في البحث عن نادٍ جديد بعد نهاية البطولة، مؤكدا أنه سيأخذ وقته للتفكير في مستقبله، لكنه أشار إلى أنه لن يلعب لأي نادٍ آخر في الدوري المصري سوى الأهلي.

فيما تفكر إدارة النادي في إمكانية رحيل كريم نيدفيد بشكل نهائي، إذا ما تم تقديم عرض مالي مناسب له، ما يجعل موقفه غامضًا حتى اللحظة.

إعارة عدد من لاعبي الأهلي

يشهد الأهلي أيضًا محادثات متعلقة بمستقبل عدد من اللاعبين، حيث سيعقد وكيل أعمال اللاعب محمد سمير جلسة مع المدير الرياضي محمد يوسف بعد البطولة، للبحث في خياراته ومن المحتمل أن يتم إعارة اللاعب إلى نادٍ آخر، وذلك في إطار خطة منح الفرصة للمشاركة في المباريات.

بجانب اللاعبين السابقين، يظهر عمر الساعي ورغبته الملحة في الرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة، في ظل عدم فرصته للعب باستمرار في ظل وجود المدرب خوسيه ريبيرو. 

كما رحب خالد عبدالفتاح بفكرة الانتقال على سبيل الإعارة، حيث لديه عدة عروض من أندية مثل سموحة، المقاولون العرب، ووادي دجلة.

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