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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يواصل الاستعدادات لمواجهته المرتقبة أمام بورتو البرتغالي

الأهلي
الأهلي
إسراء أشرف

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، السبت، استعدادًا لمواجهته المرتقبة أمام بورتو البرتغالي، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف"، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الأهلي قد بدأ استعداداته للمباراة منذ أمس الجمعة، عقب الخسارة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة، وهي النتيجة التي قلّصت من فرصه في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع (الأخير) في جدول ترتيب مجموعته برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادله السلبي مع إنتر ميامي الأمريكي في لقاء الافتتاح، ويتفوق عليه بورتو البرتغالي صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، فيما يتقاسم بالميراس الصدارة مع إنتر ميامي برصيد 4 نقاط لكل منهما، مع أفضلية للفريق البرازيلي بفارق الأهداف.

وتُقام في التوقيت نفسه من فجر الثلاثاء، مباراة أخرى في نفس المجموعة تجمع بين بالميراس وإنتر ميامي، في صراع حسم بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

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