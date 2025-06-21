بورتو إف سي يتعاقد مع حسام أسامة لقيادة الفريق في الموسم المقبل

أعلن نادي بورتو إف سي عن تعاقده مع حسام أسامة لتولي القيادة الفنية للفريق، وذلك بعد توقيع العقود رسميًا داخل المركز الإعلامي بالنادي.

وشهدت مراسم التوقيع حضور المهندس أمير عبد القادر حبيب، رئيس مجلس ادارة النادي، ممثلًا عن إدارة النادي.

ويأتي التعاقد مع حسام أسامة في إطار سعي إدارة بورتو إف سي لدعم الجهاز الفني ورفع مستوى الفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وأكد أسامة انه يتطلع لتحقيق نتائج قوية مع فريق بورتو، من أجل تحقيق أهداف مجلس إدارة النادي، ومساعدة الفريق في الوصول إلى دوري الدرجة الثانية، ومن ثم الوصول إلى دوري المحترفين.