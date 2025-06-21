لاعب الأهلي السابق يوجه رسالة للاعبين قبل مواجهة بورتو

وجه وليد صلاح الدين، لاعب النادي الأهلي السابق، رسالة للاعبين قبل مواجهة بورتو البرتغالي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية: “لازم يبقوا عندكم جرأة هجومية، مفيش غير أشرف بن شرقي أول تهديد على مرمى بالميراس كان من خلاله".

وتابع: “لازم الأهلي يكسب بنتيجة كبيرة على أمل إن بالميراس يكسب إنتر ميامي حتى لو 1/0”.

مباراة الأهلي القادمة

تقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز إنتر ميامي

بالميراس (4 نقاط / +2 أهداف)

إنتر ميامي (4 نقاط / +1 هدف)

بورتو (نقطة واحدة / -1 هدف)

الأهلي (نقطة واحدة / -2 هدف)

ومن المقرر أن تُحسم هوية المتأهلين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ويبقى أمل الأهلي قائماً في التأهل بشرط تحقيق الفوز على بورتو وانتظار نتائج اللقاء الآخر في المجموعة.