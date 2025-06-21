قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: الزمالك يضغط بقوة لحسم صفقة محمد شريف
3مستويات.. هل يراعي مشروع قانون الإيجار غير القادرين في زيادة الأجرة؟
نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
الإفتاء: الإكثار من الصلاة على النبي عبادة عظيمة وأقرب القربات إلى الله
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21-6-2025
حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد.. دار الإفتاء توضح
مستشفى رمبام بإسرائيل: 3 جرحى لا يزالون يتلقون العلاج منذ أمس
لاعب الأهلي السابق يوجه رسالة للاعبين قبل مواجهة بورتو
هل صيام أول يوم من السنة الهجرية بدعة؟ .. دار الإفتاء تُوضح
الفرعون يصنع التاريخ.. محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة
أسعار النفط تنخفض مع تراجع مخاوف توجيه ضربة أمريكية ضد إيران
أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع طفيف لعيار 21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ابرز مباريات اليوم السبت 21-6-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم السبت 21- 6 - 2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة صن داونز ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

صن داونز X بوروسيا دورتموند – الساعة 7 مساء على قناة DAZN tv channel

إنتر ميلان X آوراوا ريد دياموندز – الساعة 10 مساء على قناة DAZN tv channel

فلومينينسي X أولسان هيونداي – الساعة 1 صباحا على قناة DAZN tv channel

ريفر بليت X مونتيري – الساعة 4 صباحا على قناة DAZN tv channel

مواعيد مباريات كأس الكونكاكاف الذهبية

كوراكاو X كندا – الساعة 2 صباحا

الهندوراس X السلفادور – الساعة 5 صباحا

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

مولودية الجزائر X نجم مقرة – الساعة 7:45 مساء

شبيبة القبائل X أولمبي الشلف – الساعة 7:45 مساء

نادي بارادو X ترجي مستغانم – الساعة 7:45 مساء

كاس العالم للاندية الاهلي صن داونز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

المعاشات

صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو

ترامب

ترامب عن سد النهضة: شُيد بتمويل غبي من أمريكا وقلل من تدفق نهر النيل

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

صورة أرشيفية

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

الإيجار القديم

متى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم

احمد سعد

مقطورة طيرتني.. أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث

زينة تواسي المخرجة سارة وفيق

تامر حسني وزينة.. نجوم الفن يقدمون العزاء في والدة سارة وفيق | صور

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ترمس الشاي يسبب الموت في هذه الحالات.. تأثير الكولا الخالية من السكر على صحة القلب

أجهزة السكر

بسبب عطل.. سحب ملايين أجهزة السكر في أمريكا

اكلات مغذية

أكلات مغذية تعزز صحة الطفل بعد التمرين.. لا تتجاهليها

بالصور

الأغرب.. سائق لمرافقة سيارات تسلا ذاتية القيادة خوفًا من الحوادث

تسلا
تسلا
تسلا

استشاري علاقات أسرية: أخطاء شائعة في تربية الأطفال تهدد حياتهم العاطفية مستقبلًا

أخطاء يرتكبها الآباء في تربية الأطفال تؤثر على شخصيتهم
أخطاء يرتكبها الآباء في تربية الأطفال تؤثر على شخصيتهم
أخطاء يرتكبها الآباء في تربية الأطفال تؤثر على شخصيتهم

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

شجون الهاجري
شجون الهاجري
شجون الهاجري

تويوتا تصف سيارتها الشهيرة كورولا بـ "المملة".. ما السبب؟

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
تويوتا كورولا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد