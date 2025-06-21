ابرز مباريات اليوم السبت 21-6-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 21- 6 - 2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة صن داونز ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة



صن داونز X بوروسيا دورتموند – الساعة 7 مساء على قناة DAZN tv channel

إنتر ميلان X آوراوا ريد دياموندز – الساعة 10 مساء على قناة DAZN tv channel

فلومينينسي X أولسان هيونداي – الساعة 1 صباحا على قناة DAZN tv channel

ريفر بليت X مونتيري – الساعة 4 صباحا على قناة DAZN tv channel

مواعيد مباريات كأس الكونكاكاف الذهبية



كوراكاو X كندا – الساعة 2 صباحا

الهندوراس X السلفادور – الساعة 5 صباحا

مواعيد مباريات الدوري الجزائري



مولودية الجزائر X نجم مقرة – الساعة 7:45 مساء

شبيبة القبائل X أولمبي الشلف – الساعة 7:45 مساء

نادي بارادو X ترجي مستغانم – الساعة 7:45 مساء