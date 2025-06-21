ابرز مباريات اليوم السبت 21-6-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 21- 6 - 2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة صن داونز ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
صن داونز X بوروسيا دورتموند – الساعة 7 مساء على قناة DAZN tv channel
إنتر ميلان X آوراوا ريد دياموندز – الساعة 10 مساء على قناة DAZN tv channel
فلومينينسي X أولسان هيونداي – الساعة 1 صباحا على قناة DAZN tv channel
ريفر بليت X مونتيري – الساعة 4 صباحا على قناة DAZN tv channel
مواعيد مباريات كأس الكونكاكاف الذهبية
كوراكاو X كندا – الساعة 2 صباحا
الهندوراس X السلفادور – الساعة 5 صباحا
مواعيد مباريات الدوري الجزائري
مولودية الجزائر X نجم مقرة – الساعة 7:45 مساء
شبيبة القبائل X أولمبي الشلف – الساعة 7:45 مساء
نادي بارادو X ترجي مستغانم – الساعة 7:45 مساء