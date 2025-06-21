بايرن ميونخ يتأهل لثمن نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على بوكا جونيورز

‏خطف بايرن ميونخ انتصارًا متأخرًا من بوكا جونيورز بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت على ملعب هارد روك، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مونديال الأندية في الولايات المتحدة.

وافتتح البايرن التسجيل عبر هاري كين في الدقيقة (18)، وعدل بوكا جونيورز النتيجة عبر ميجيل ميرينتيل في الدقيقة (66)، وخطف مايكل أوليسيه الانتصار في الدقيقة (84).

وبتلك النتيجة رفع البايرن رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد بوكا جونيورز عند نقطة واحدة في المركز الثالث، ليضمن البافاري التأهل لثمن النهائي.

افتتح البايرن التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة، من ركلة ركنية نفذها أوليسيه بصورة مباشرة تجاه المرمى، ولكن تم إلغاءه بعد الرجوع إلى تقنية الفار التي أظهرت وجود مخالفة من جنابري على حارس المرمى مارشيسين.

وظهر البايرن بعدها في الدقيقة 13، بتسديدة من خارج المنطقة من الجانب الأيسر عبر كومان، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وسجل البايرن الهدف الأول في الدقيقة 18، بعدما تابع كين كرة مبعدة من دفاع بوكا جونيورز داخل المنطقة، ليسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

وأهدر البايرن فرصة محققة لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 20، بعدما مرر جنابري عرضية أرضية لكومان أمام المرمى الخالي داخل منطقة الـ6 ياردة، إلا أن الكرة مرت بغرابة من أمام الفرنسي.

وشكل بوكا الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة 31، بعدما نفذ زينون مخالفة من الجانب الأيمن، مسددًا كرة مباشرة أبعدها نوير إلى ركنية.

وأتى الرد من بايرن بعدها مباشرة بانفراد تام لأوليسيه مع مارشيسين، محاولًا مراوغته ولكن تمكن حارس المرمى من الإمساك بالكرة.

وعاد زينون للمحاولة من جديد بتسديدة قوية من داخل المنطقة في الدقيقة 33، تصدى لها نوير مرة أخرى.

وبعد فترة من الهدوء، ظهر نفذ أوليسيه مخالفة في الدقيقة 43 مسددًا كرة مباشرة في منتصف المرمى، أمسك بها مارشيسين بسهولة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، نفذ كين مخالفة أخرى على حدود المنطقة، مسددًا كرة مباشرة ذهبت أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم البايرن (1-0).

وبدأ بوكا الشوط الثاني بانطلاقة سريعة من أدفينكولا من الجانب الأيمن في الدقيقة 50، أنهاها بتسديدة من داخل المنطقة ذهبت بعيدًا عن المرمى.

ورد البايرن في الدقيقة 53 بتسديدة أرضية من أوليسيه من داخل المنطقة، ذهبت ضعيفة في يد مارشيسين.

ونجح البوكا في تعديل النتيجة في الدقيقة 66، بتلقي ميرينتيل بينية في الجانب الأيمن من خلف تاه لينطلق ويراوغ ستانيسيتش وينفرد بنوير، قبل أن يسدد كرة مميزة سكنت الشباك.

وخطف البايرن الانتصار في الدقيقة 84، بتسديدة مميزة من أوليسيه من داخل المنطقة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، نفذ أوليسيه مخالفة على حدود المنطقة مسددًا كرة مباشرة مرت بقليل إلى جوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز البافاري (2-1).