قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت
إسرائيل تعلن اغتيـال قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني
ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة تشيلسي في كأس العالم للأندية.. ماذا حدث؟
لماذا سمي العام الهجري بهذا الاسم؟.. لـ5 أسباب وقصة عجيبة
مقطورة نقل طيّرتني.. أحمد سعد يكشف تفاصيل تعرضه لحادث برفقة أسرته
في ذكرى ميلاد عبد الحليم حافظ.. صور خاصة من داخل منزله بالزمالك
بايرن ميونخ يتأهل لثمن نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على بوكا جونيورز
6 أيام إجازة للموظفين بقرار حكومي.. مفاجأة خلال الأيام المقبلة
سيارة LM الجديدة.. تعمل بمحرك BMW وسعرها نصف مليون دولار
المجموعة الخليجية تدعو مجلس الأمن للتدخل لوقف حرب إسرائيل وإيران
هل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر تقضي الحوائج؟.. فيها 5 عجائب
8 أعراض تدل على أنك مصاب بالعين.. اعرف طرق العلاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بايرن ميونخ يتأهل لثمن نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على بوكا جونيورز

بايرن ميونيخ وبوكا جونيورز
بايرن ميونيخ وبوكا جونيورز
محمد سمير

‏خطف بايرن ميونخ انتصارًا متأخرًا من بوكا جونيورز بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت على ملعب هارد روك، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مونديال الأندية في الولايات المتحدة.

وافتتح البايرن التسجيل عبر هاري كين في الدقيقة (18)، وعدل بوكا جونيورز النتيجة عبر ميجيل ميرينتيل في الدقيقة (66)، وخطف مايكل أوليسيه الانتصار في الدقيقة (84).

وبتلك النتيجة رفع البايرن رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد بوكا جونيورز عند نقطة واحدة في المركز الثالث، ليضمن البافاري التأهل لثمن النهائي.

افتتح البايرن التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة، من ركلة ركنية نفذها أوليسيه بصورة مباشرة تجاه المرمى، ولكن تم إلغاءه بعد الرجوع إلى تقنية الفار التي أظهرت وجود مخالفة من جنابري على حارس المرمى مارشيسين.

وظهر البايرن بعدها في الدقيقة 13، بتسديدة من خارج المنطقة من الجانب الأيسر عبر كومان، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وسجل البايرن الهدف الأول في الدقيقة 18، بعدما تابع كين كرة مبعدة من دفاع بوكا جونيورز داخل المنطقة، ليسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

وأهدر البايرن فرصة محققة لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 20، بعدما مرر جنابري عرضية أرضية لكومان أمام المرمى الخالي داخل منطقة الـ6 ياردة، إلا أن الكرة مرت بغرابة من أمام الفرنسي.

وشكل بوكا الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة 31، بعدما نفذ زينون مخالفة من الجانب الأيمن، مسددًا كرة مباشرة أبعدها نوير إلى ركنية.

وأتى الرد من بايرن بعدها مباشرة بانفراد تام لأوليسيه مع مارشيسين، محاولًا مراوغته ولكن تمكن حارس المرمى من الإمساك بالكرة.

وعاد زينون للمحاولة من جديد بتسديدة قوية من داخل المنطقة في الدقيقة 33، تصدى لها نوير مرة أخرى.

وبعد فترة من الهدوء، ظهر نفذ أوليسيه مخالفة في الدقيقة 43 مسددًا كرة مباشرة في منتصف المرمى، أمسك بها مارشيسين بسهولة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، نفذ كين مخالفة أخرى على حدود المنطقة، مسددًا كرة مباشرة ذهبت أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم البايرن (1-0).

وبدأ بوكا الشوط الثاني بانطلاقة سريعة من أدفينكولا من الجانب الأيمن في الدقيقة 50، أنهاها بتسديدة من داخل المنطقة ذهبت بعيدًا عن المرمى.

ورد البايرن في الدقيقة 53 بتسديدة أرضية من أوليسيه من داخل المنطقة، ذهبت ضعيفة في يد مارشيسين.

ونجح البوكا في تعديل النتيجة في الدقيقة 66، بتلقي ميرينتيل بينية في الجانب الأيمن من خلف تاه لينطلق ويراوغ ستانيسيتش وينفرد بنوير، قبل أن يسدد كرة مميزة سكنت الشباك.

وخطف البايرن الانتصار في الدقيقة 84، بتسديدة مميزة من أوليسيه من داخل المنطقة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، نفذ أوليسيه مخالفة على حدود المنطقة مسددًا كرة مباشرة مرت بقليل إلى جوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز البافاري (2-1).

بايرن ميونيخ بوكا جونيورز بايرن ميونيخ وبوكا جونيورز كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شجون الهاجري

كوكايين ومؤثرات عقلية .. القبض على فنانة شهيرة بمخدرات

الاهلي

مش هيلعب أمام بورتو | خبر غير سعيد لجماهير الأهلي

مفاعل بوشهر النووي

كارثة تنتظر العالم بسبب مفاعل بوشهر النووي.. الإشعاع يمتد إلى مئات الكيلومترات

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

المعاشات

صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

ترامب

ترامب عن سد النهضة: شُيد بتمويل غبي من أمريكا وقلل من تدفق نهر النيل

الإيجار القديم

متى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: النبي أول خلق الله من جهة نوره وروحه وليس جسده

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يكشف عن منهج رباني للتربية والارتقاء بالروح

بالصور

طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت

طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت
طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت
طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت

سيارة LM الجديدة.. تعمل بمحرك BMW وسعرها نصف مليون دولار

سيارة شورلاين
سيارة شورلاين
سيارة شورلاين

مشروب الزنجبيل والنعناع.. سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ

مشروب الزنجبيل والنعناع: سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ
مشروب الزنجبيل والنعناع: سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ
مشروب الزنجبيل والنعناع: سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ

أخبار جنوب سيناء | عودة ظاهرة انحسار مياه البحر.. رفع درجة الاستعداد لاستقبال السياح

انحسار مياه البحر
انحسار مياه البحر
انحسار مياه البحر

فيديو

المصرية ايمان محمد حسن

طفل حل اللغز .. تفاصيل العثور على جثمان المصرية المقيمة في ألمانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد