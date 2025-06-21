ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة تشيلسي في كأس العالم للأندية.. ماذا حدث؟

تلقى نادي الترجي التونسي ضربة قوية قبل مواجهة الحسم أمام تشيلسي الإنجليزي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد تأكد غياب النجم الجزائري يوسف بلايلي بسبب الإيقاف.

ويغيب بلايلي عن قائمة الفريق المقبلة بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية له في البطولة خلال مباراة لوس أنجلوس إف سي، التي أُقيمت السبت على ملعب “جيوديس بارك”، وانتهت بفوز الترجي بهدف دون رد.

تراكم البطاقات يطيح نجم الترجي خارج مواجهة تشيلسي

كان بلايلي قد حصل على الإنذار الأول في الجولة الافتتاحية أمام فلامينجو البرازيلي، قبل أن يتلقى البطاقة الثانية أمام لوس أنجلوس، ما يعني غيابه عن المواجهة المقبلة، وفقًا للوائح البطولة.

ويعد غياب بلايلي خسارة فنية كبيرة للترجي، خاصة بعد تألقه اللافت وتسجيله هدف الفوز الوحيد في شباك لوس أنجلوس، ليُنعش آمال فريقه في المنافسة على بطاقة التأهل لدور الـ16.

وحقق الترجي التونسي فوزا تاريخيا على فريق لوس أنجلوس الأمريكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيخوض الترجي المواجهة المصيرية أمام تشيلسي دون أبرز عناصره الهجومية، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، حيث يحتاج الفريق التونسي لتحقيق نتيجة إيجابية لضمان العبور لدور الـ16.

وكان الترجي قد افتتح مشواره في البطولة بهزيمة أمام فلامينجو بهدفين دون رد، ما وضعه في موقف صعب نسبيًا قبل لقاء لوس أنجلوس ولكنه نجح في استعادة توازنه وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة، للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور المقبل.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الثانية:

• فلامينجو (البرازيل) – 6 نقاط (تأهل رسميًا)

• تشيلسي (إنجلترا) – 3 نقاط

• الترجي (تونس) – 3 نقاط

• لوس أنجلوس (أمريكا) 0 نقاط (ودّع البطولة)