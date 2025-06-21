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شوبير لجماهير الأهلي: اللي بيكرهك مش هيسقفلك حتى لو كسبت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير لجماهير الأهلي: اللي بيكرهك مش هيسقفلك حتى لو كسبت

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

انتقد الإعلامي أحمد شوبير،  الهجوم على  لاعبي الأهلي و المدير الفني الجديد بعد تراجع نتائج الفريق و خسارتة امام  بالميراس البرازيلي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مجموعات بطولة كأس العالم للأندية.

وقال شوبير عبر قناة الاهلي:اللي بيكرهك مش هيسقفلك حتى لو كسبت ،مهما عملت، هيفضل يقول أصل الفريق التاني كان تعبان، أصل البطولة ضعيفة، هو ببساطة مش بيحبك".

وأضاف:"نعم، من حق الجماهير تزعل، تتضايق، تعاتب، لكن في النهاية لازم تفتكر شعارنا: على الحلوة والمرة معاه. 

و تابع:أنت لسه واخد الدوري، ولسه بطل أفريقيا، ولسه بتمثل القارة في كأس العالم للأندية.

مباراة الأهلي القادمة

ويواجه الأهلي العديد من التحديات قبل لقائه المرتقب مع بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة، حيث يدخل المباراة بصفوف منقوصة وأزمات تهدد طموحاته في التأهل.

رغم تعقيد موقف المجموعة، تبقى آمال الأهلي قائمة بشرط الفوز على بورتو بفارق هدفين مع خسارة إنتر ميامي أمام بالميراس بنفس النتيجة، وهو السيناريو الوحيد الذي يمنح الفريق بطاقة العبور استنادًا لفارق الأهداف، في حال تساوي النقاط مع إنتر ميامي.

شوبير بالميراس البرازيلي لاعبي الاهلي

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