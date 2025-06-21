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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كلام طالع من ناس كارهين الأهلي.. شوبير يهاجم الجماهير لهذا السبب

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

هاجم الاعلامي أحمد شوبير جماهير الأهلي بعد انتقادهم  للمدير الفني عقب خساره  الفريق من بالميراس البرازيلي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مجموعات بطولة كأس العالم للأندية.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النادي الأهلي: في كلام أتقال أن المدرب لا يليق بالأهلي والصفقات غير جيدة وفي شريحة من الجمهور بتصدق .

وأضاف: "الكلام دا  طالع من ناس كارهين الأهلي، إزاى تمشي ورا ناس كارهين الأهلي، كل ما تكسب بطولة يقولك أصل معرفشي ايه".

وتابع: "لو فاز الأهلي ثلاثة صفر كانوا هيقولوا بالميراس إيه وكأس العالم إيه.

يواجه الأهلي العديد من التحديات قبل لقائه المرتقب مع بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة، حيث يدخل المباراة بصفوف منقوصة وأزمات تهدد طموحاته في التأهل.

رغم تعقيد موقف المجموعة، تبقى آمال الأهلي قائمة بشرط الفوز على بورتو بفارق هدفين مع خسارة إنتر ميامي أمام بالميراس بنفس النتيجة، وهو السيناريو الوحيد الذي يمنح الفريق بطاقة العبور استنادًا لفارق الأهداف، في حال تساوي النقاط مع إنتر ميامي.
 

شوبير الاهلي جماهير الاهلي بالميراس

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